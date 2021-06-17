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Посещение самого большого лавандового поля в Крыму станет платным
Фото: liveinternet.ru

Посещение самого большого лавандового поля в Крыму станет платным

Анастасия Колоскова

Общество

Посещение яркой и запоминающейся достопримечательности Крыма — большого лавандового поля в Бахчисарайском районе — станет платным с 21 июня. Об этом сообщила Тургеневская агрофирма в своем официальном Instagram-аккаунте.

Цена на входной билет составит 300 рублей, однако для ряда граждан будут предусмотрены льготы.

Как сообщают сотрудники агрофирмы, введение платы за вход обусловлено большим поток туристических групп, а также случаями варварства на полях.

Вырученные средства будут направляться на улучшение туристической инфраструктуры и качества услуг.

— На поле будут установлены бесплатные туалеты. Для организованных групп появится площадка для платного размещения автотранспорта вблизи поля. Мест для бесплатного размещения машин станет больше, — говорится в сообщении.

Подписчики аккаунта агрофирмы одобрили введение платы за вход, отметив, что это заставит туристов изменить поведение.

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