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Подмосковный врач рассказал о важности вакцинации в борьбе с COVID
Фото: Владимир Смоляков/ Вечерняя Москва

Подмосковный врач рассказал о важности вакцинации в борьбе с COVID

Елена Фролова

Общество

Главный врач Воскресенской районной больницы № 2 Юрий Райхман объяснил важность масштабной вакцинации.

Медик рассказал, что сам сделала прививку от коронавируса одним из первых в округе. Он также обратился к гражданам с призывом не испытывать страх перед вакцинацией. Перенести легкое недомогание от вакцины гораздо легче, чем саму болезнь. Кроме того, представители старшего поколения переносят укол достаточно легко.

— Мы обратили внимание на что, чем старше человек, тем ниже у него аллергические реакции. Большинство моих знакомых, родственников, вакцинировавшихся в возрасте после 60, не получили никаких реакций, — пояснил Юрий Райхман.

Он также привел в пример историю мамы его сотрудницы. Женщина имеет поливалентную аллергию практически на все, однако после вакцинации препаратом «Спутник V» у нее не было никакой реакции, отмечает телеканал 360.

По его словам, решение об обязательной вакцинации для всех граждан, кто по роду своей деятельности вынужден постоянно контактировать с людьми, является правильным.

— Это абсолютно верный ход и в отношении прекращения всех общественно-массовых мероприятий, и в отношении вакцинации тех, кто задействован в сфере услуг и контактирует с людьми, — подчеркнул главврач.

Он объяснил, если учитель отказывается от вакцинации, то он может заразить учеников, которые в свою очередь бессимптомно приносят инфекцию домой. Так, по его словам, выглядит масштабное заражение. Юрий Райхман добавил, что наподобие с этим примером происходит ситуация и с водителями общественного транспорта, работниками жилищно-коммунального хозяйства, сферы торговли и услуг, отмечает РИАМО.

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