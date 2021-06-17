Исследователи обнаружили в Якутии древнейшую вечную мерзлоту

Фото: Alfred-Wegener-Institut / Thomas Opel

Древнейшая вечная мерзлота найдена в Якутии, в районе восточносибирского поселка Батагай. Ее возраст составляет около 650 тысяч лет. Об этом во вторник, 15 июня, сообщил Институт полярных и морских исследований имени Альфреда Вегенера (AWI).

Отмечается, что слой почвы находится на глубине 50 метров и был заморожен примерно 650 тысяч лет назад. Таким образом, он пережил несколько холодных и теплых климатических периодов.

Исследователь из AWI Томас Опель (Thomas Opel) рассказал, что эта вечная мерзлота уже понесла ущерб от действий людей. С 1940-х по 1960-е годы была вырублена часть склона, по которой впоследствии двигалась тяжелая гусеничная техника с близкорасположенной шахты. Из-за этого верхний слой вечной мерзлоты начал оттаивать летом и обнажил более старый, который тоже будет таять каждое лето. Оползень от этого процесса за 50 лет уже распространился более чем на 900 метров, и он будет увеличиваться дальше, уверен ученый. Это приведет к увеличению выброса углекислого газа и метана в атмосферу, из-за чего усилится парниковый эффект.

Вечная мерзлота — это замороженные много лет назад участки почвы. Они содержат в себе большое количество мертвой биомассы — остатки растений периода замерзания участка, встречаются и останки животных: мамонтов или шерстистых носорогов времен последнего ледникового периода. Залегает вечная мерзлота обычно в Северной Америке и Сибири и может находиться на глубине до нескольких сотен метров.