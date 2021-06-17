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Москвичам рассказали о четырех самых высоких жилых домах XX века в столице
Фото: Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о четырех самых высоких жилых домах XX века в столице

Анастасия Колоскова

Город
Россия, Москва, Садовая-Спасская улица, 19/1 Карта всех событий

Москвичам рассказали, как изменялась столичная застройка в течение предыдущего столетия на примере четырехзнаменитых многоэтажек.

Дом Афремова на Садовой-Спасской стал первым 8-этажным зданием в Москве, с появлением которого лексикон жителей столицы пополнился словами небоскреб и тучерез. Его проект разработал архитектор Осип Шишковский. Высота здания составила примерно 35 метров.

Москвичам рассказали о четырех самых высоких жилых домах XX века в столице

Первое время москвичи даже боялись ездить мимо многоэтажки на трамвае. Однако Антон Чехов говорил, что в строительстве этого здания есть «предвестия будущей русской и всечеловеческой культуры, не только духовной, но даже и внешней».

Здание построено в стиле модерн в 1904–1905 годахпо заказу водочного фабриканта Федора Афремова. Первоначально оно выполняло функцию доходного дома.

В 1913 году он передал статус самого высокого здания в Москве Дому Нирнзее, в котором насчитывалось 10 этажей. Его построил немецкий архитектор Эрнст-Рихард. Высота здания составила около 44 метров. В нем располагались небольшие квартиры и отдельная столовая над частью девятого этажа. Писатель Валентин Катаев называл дом вертикальной доминантой Тверского района. Здание имеет форму буквы П и сочетают элементы неоклассицизма и модерна.

Москвичам рассказали о четырех самых высоких жилых домах XX века в столицеФото: Наталия Нечаева / «Вечерняя Москва»

В первые годы на его крыше дома находился зимний съемочный павильон товарищества «Киночайка», позже на его месте открыли кинотеатр. До 1922 года в подвале дома находилось кабаре «Летучая мышь», где бывал Константин Станиславский. В 1924 году здесь расположился Московский театр сатиры. В Доме Нирнзее находились редакции журналов «Литературная учеба» и «Советский писатель» и берлинской газеты «Накануне».

Звание самого высокого столичного жилого здания у Дома Нирнзее перехватил в 1931 году 12-этажный Дом правительства, который после выхода романа Юрия Трифонова в 1976 году стали называть Дом на набережной.

Здание было задумано как мини-город для политической элиты, которая переехала после переноса столицы в Москву.Дом состоит из восьми корпусов, в которых располагаются 25 подъездов и 505 квартир. Его высота составляет около 53 метров.

Москвичам рассказали о четырех самых высоких жилых домах XX века в столицеФото: Официальный сайт мэра Москвы

Здесь жили Никита Хрущев, маршал Георгий Жуков, писатели Юрий Трифонов и Михаил Кольцов, балетмейстер Игорь Моисеев и другие представители культуры, а также чиновники и военачальники.

«Городом в городе» стала и Высотка на Котельнической набережной, высота которой со шпилем составляет приблизительно 176 метров. Ее самый высокий корпус содержит 32 этажа. До 2002 года дом считался самым высоким жилым здание в Москве.

Москвичам рассказали о четырех самых высоких жилых домах XX века в столицеФото: Khlebnikova Irina

Его прототипом стал небоскреб Ригли-билдинг в Чикаго. Первый корпус здания строили с 1938 по 1940 год, а второй —с 1948-го по 1952-й. В доме жили выдающиеся государственные деятели, литераторы, ученые, артисты, в том числе Фаина Раневская, Галина Уланова, Клара Лучко, Александр Твардовский, Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и другие.

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