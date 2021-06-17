Видео с «уничтожением» российского танка Т-90 показали на Украине

Фото: eng.chinamil.com.cn / Zhang Wenju

На Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE.

В сети появились кадры, на которых дрон поражает ракетой другой беспилотник, похожий на российский (БПЛА) «Орион», а затем уничтожает боевой танк Т-90.

Согласно замыслу разработчиков, украинский стелс-беспилотник способен нести и применять управляемое вооружение высокой точности против врага. Кроме того, дрон способен переносить на себе оружие весом до тонны.

Проект разрабатывался 25 украинскими учеными и специалистами в области авиационной и космической отрасли, сообщает Defense Express.