«Влюбился в девочку»: Проклова объяснила, почему рассталась с третьим мужем

Фото: instagram/elproklova

Актриса Елена Проклова рассказала, по какой причине рассталась с третьим мужем, с которым прожила в браке 30 лет. По словам актрисы, чувства к бизнесмену Андрею Тришину охладели у нее на 15 лет раньше развода.

Произошло это после одной фразы, сказанной супругом.

— Он мне сказал: «Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку». Это была дочка соседей, они потом увезли ее в Канаду. Я тогда подумала: все мужики одинаковые, — вспоминает она.

После того случая Проклова поняла, что лучше быть одной и перестать получать удары от судьбы, отмечает актриса в интервью «7дней».