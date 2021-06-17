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«Влюбился в девочку»: Проклова объяснила, почему рассталась с третьим мужем
Фото: instagram/elproklova

«Влюбился в девочку»: Проклова объяснила, почему рассталась с третьим мужем

Михаил Алимов

Общество

Актриса Елена Проклова рассказала, по какой причине рассталась с третьим мужем, с которым прожила в браке 30 лет. По словам актрисы, чувства к бизнесмену Андрею Тришину охладели у нее на 15 лет раньше развода.

Произошло это после одной фразы, сказанной супругом.

— Он мне сказал: «Лена, извини, я влюбился в 15-летнюю девочку». Это была дочка соседей, они потом увезли ее в Канаду. Я тогда подумала: все мужики одинаковые, — вспоминает она.

После того случая Проклова поняла, что лучше быть одной и перестать получать удары от судьбы, отмечает актриса в интервью «7дней».

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