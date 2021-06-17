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Более 25 нелегальных казино закрыли в Москве с начала 2021 года
Фото: pixabay.com

Более 25 нелегальных казино закрыли в Москве с начала 2021 года

Михаил Алимов

Происшествия

Закрыты 26 нелегальных казино и изъято свыше 700 единиц игрового оборудования. Об этом в четверг, 17 июня, сообщили в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

— За истекший период текущего года в Москве закрыто 26 подпольных игровых клубов, из которых 10 заведений размещались в жилых помещениях, — говоритсяв сообщении.

Отдельно упоминаются закрытые нелегальные заведения на Кутузовском проспекте, улицах Пречистенка, Студенческая и 2-я Мякининская.

Помимо этого, ведомство обнаружило и демонтировало семь терминалов, в том числе в магазинах на проспекте Буденного и Кустанайской улице, в которых осуществлялось проведение незаконных азартных игр. Терминалы маскировались под устройства, принимающие платежи.

Отмечается, что было проведено более 1,2 тысячи контрольных мероприятий, изъято 719 единиц оборудования, возбуждено 24 уголовных дела и найдено 11 административных правонарушений, 59 человек привлекут к уголовной ответственности.

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