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Краснокнижных тритонов заметили в заказнике «Долина реки Сходни в Куркине»
Фото: pixabay.com

Краснокнижных тритонов заметили в заказнике «Долина реки Сходни в Куркине»

Михаил Алимов

Город
Россия, природный парк Куркино Карта всех событий

Обыкновенного тритона, который занесен в Красную книгу, заметили на территории ландшафтного заказника «Долина реки Сходни в Куркине». Об этом сообщили в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы.

— Данный вид земноводных назван в честь бога Тритона. Эти животные были замечены и описаны в 1758 году Карлом Линнеем, известным шведским натуралистом, — отметили в пресс-службе.

Этих пресмыкающихся часто путают с ящерицами и лягушками, а еще они холоднокровные и плохо реагируют на то, что их берут на руки, из-за тепла, подчеркнули в ведомстве.

— Длина тела обыкновенного тритона редко превышает 10 сантиметров. Кожа гладкая, оливкового или коричнево-бурого цвета с маскировочными пятнами. Брюшко самцов и самок окрашено в оранжевый цвет со множеством черных пятен. Во время брачного периода спина самцов украшена гребнем, — рассказали специалисты.

Также отмечается, что питаются они мелкими ракообразными и личинками насекомых, в том числе комаров. Еще они могут мигрировать в другие водоемы и питаться на суше и на земле, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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