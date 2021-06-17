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Переселение в районе Зюзино начнется в 2021 году
Фото: Михаил Колобаев, пресс-служба мэра и правительства Москвы

Переселение в районе Зюзино начнется в 2021 году

Михаил Алимов

Город
Россия, Москва, Юго-Западный административный округ, район Зюзино Карта всех событий

В районе Зюзино четыре новостройки будут готовы принять 1,1 тысячи новых жильцов в 2021 году. Об этом в четверг, 17 мая, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— На юго-западе Москвы в районе Зюзино в течение этого года запланировано передать под заселение четыре новостройки. Строительные адреса домов — улица Каховка, владение 23, корпус 5, улица Керченская владение 26, корпус 1 и владение 30, корпус 1, а также квартал 14, корпус 3,— отметил он.

Также Левкин рассказал, что всего в Зюзино планируется переселить более 47 тысяч жителей из 182 домов. До конца 2024 года переселят 20 домов, в которых проживает 4,3 тысячи человек.

Для развития района созданы четыре плана развития территории — по ним будет утверждаться изменение общественных пространств, объектов социальной и дорожной инфраструктуры.

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