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Часть парковок на Комсомольской площади закроют из-за строительных работ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Часть парковок на Комсомольской площади закроют из-за строительных работ

Михаил Алимов

Город
Россия, Москва, Комсомольская площадь Карта всех событий

Часть парковок на Комсомольской площади закрывается из-за работ по изменению схемы движения. Об этом в четверг, 17 июня, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

— С сегодняшнего дня закрыта часть парковок на Комсомольской площади. Здесь проводятся работы по изменению схемы движения, — говорится в сообщении.

Часть парковок на Комсомольской площади закроют из-за строительных работФото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Департамент транспорта столицы рекомендует пользоваться близлежащими парковками возле дома 3–5, строение 1, на Краснопрудной улице, дом 6, по Комсомольской площади и плоскостной парковкой у Ленинградского вокзала. Также он предоставил карту с расположением открытых и закрытых мест для стоянки.

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