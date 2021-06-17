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Стало известно, скольких человек коснется обязательная вакцинация в Подмосковье
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Стало известно, скольких человек коснется обязательная вакцинация в Подмосковье

Елена Фролова

Общество

Около 670 тысяч человек сделают прививку от COVID-19 по программе обязательной вакцинации, стартовавшей в Московской области. Как рассказал губернатор региона Андрей Воробьев, запись на укол от коронавируса увеличилась до 30–35 тысяч человек в сутки.

— Рост записавшихся на вакцинацию виден был уже с 12 июня. Раньше было по 12–14 тысяч граждан, желающих сделать прививку за 24 часа, а теперь это число увеличилось до 35 тысяч, — объяснил глава области.

В свою очередь заместитель председателя подмосковного правительства Вячеслав Духин добавил, что в настоящее время в Подмосковье разработан алгоритм, согласно которому предлагается действовать работодателям, чтобы они смогли обеспечить вакцинацию 60 процентов сотрудников.

— Согласно фактическим данным, в указанной в постановлении главного санитарного врача категории организаций, структур, предприятий и так далее работает немногим более одного миллиона человек, — пояснил Духин.

Он также добавил, что целевым значением для данной группы по вакцинации считаются 670 тысяч человек, отмечает телеканал 360.

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