«Погоня» за люксовыми часами обернулась для москвича потерей полумиллиона рублей

наручные часы

Россия, Москва, Селезнёвская улица, 32 Карта всех событий

Житель столицы, решивший приобрести наручные часы через популярный интернет-ресурс с бесплатными объявлениями, стал жертвой мошенников и лишился почти полумиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

В полицию обратился 40-летний москвич, который рассказала, что разместил на сайте объявление о покупке наручных часов. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина и предложил приобрести у него часы элитного бренда, а также прислал их фотографию. Москвич выразил готовность купить часы за 485 000 рублей.

Продавец согласился на сделку, однако отметил, что часы продает не он сам, а его руководитель. По его словам, на встречу, которую назначили около дома 32 по улице Селезневской, приедет водитель шефа и привезет товар.

В обозначенное время москвич встретился с неизвестным гражданином, который назвал себя представителем продавца. Он показал покупателю наручные часы, которые полностью его устроили. По договоренности с продавцом москвич перевел 485 000 рублей по отправленным ему реквизитам банковской карты. Москвич сообщил об этом курьеру, однако тот ответил, что ему никаких денежных средств не поступило и он планировал продать часы совсем за другую сумму.

После этого представитель продавца уехал оставив мужчину без часов и денег.

По данному факту полиция проводит проверку.