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«Погоня» за люксовыми часами обернулась для москвича потерей полумиллиона рублей
наручные часы

«Погоня» за люксовыми часами обернулась для москвича потерей полумиллиона рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Селезнёвская улица, 32 Карта всех событий

Житель столицы, решивший приобрести наручные часы через популярный интернет-ресурс с бесплатными объявлениями, стал жертвой мошенников и лишился почти полумиллиона рублей. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу в четверг, 17 июня.

В полицию обратился 40-летний москвич, который рассказала, что разместил на сайте объявление о покупке наручных часов. Через некоторое время ему позвонил неизвестный мужчина и предложил приобрести у него часы элитного бренда, а также прислал их фотографию. Москвич выразил готовность купить часы за 485 000 рублей.

Продавец согласился на сделку, однако отметил, что часы продает не он сам, а его руководитель. По его словам, на встречу, которую назначили около дома 32 по улице Селезневской, приедет водитель шефа и привезет товар.

В обозначенное время москвич встретился с неизвестным гражданином, который назвал себя представителем продавца. Он показал покупателю наручные часы, которые полностью его устроили. По договоренности с продавцом москвич перевел 485 000 рублей по отправленным ему реквизитам банковской карты. Москвич сообщил об этом курьеру, однако тот ответил, что ему никаких денежных средств не поступило и он планировал продать часы совсем за другую сумму.

После этого представитель продавца уехал оставив мужчину без часов и денег.

По данному факту полиция проводит проверку.

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