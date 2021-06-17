Кинолекторий «Бессмертный гарнизон» пройдет в Доме Гоголя

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

В рамках проекта «Киносреды в Доме Гоголя» 23 июня в театральной гостиной одноименного музея пройдет лекция, приуроченная ко Дню памяти и скорби и к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Художественный фильм «Бессмертный гарнизон», снятый в 1956 году режиссерами Захаром Аграненко и Эдуардом Тиссэ по сценарию Константина Симонова, повествует о первых днях войны. В фильме нет официальной торжественности.

Спокойный, мирный город, знакомый военный комендант, охотно берущий на хранение чемодан до утра, целующиеся пары под густыми кронами деревьев. Семейные размолвки, заботы и маленькие радости — все это рухнет в одночасье с первым взрывом.

Фильм стал новым осмыслением Великой Отечественной войны. Вместе с лектором участники поговорят об этой ленте, «окопной правде», лейтенантской прозе и бессмертном подвиге.

Участие в мероприятии бесплатное по регистрации, сообщается на сайте музея.