Леонид Рошаль поддержал обязательную вакцинацию

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Президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль заявил, что с непониманием относится к тем людям, которые боятся проходить вакцинацию от коронавирусной инфекции.

— В большинстве мировых государств, в том числе в США, Израиле и Великобритании, до 50–60 процентов населения понимают важность прививок от COVID-19, — подчеркнул Леонид Рошаль.

По его словам, там с большим успехом делают соответствующие уколы. В России же, как пояснил эксперт, этот показатель составляет около десяти процентов.

Медик также добавил, что полностью поддерживает решение об обязательной вакцинации, отмечает «Радио 1».

— Нам нужно переходить от слов к делу, и я поддерживаю тех, кто или секторально, или целиком предлагает вакцинацию сделать обязательной, — пояснил Леонид Рошаль.

Он также напомнил гражданам о том, что важно продолжать соблюдать меры санитарной безопасности.

Тем временем бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко подчеркнул, что подобные меры нужно называть не «обязательной вакцинацией», а «соблюдением техники безопасности». По его мнению, данное решение является правильным. Эксперт рекомендовал россиянам неукоснительно выполнять рекомендации врачей и ученых.

В свою очередь вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов уверен, что действия властей в данном случае являются оправданной мерой. Он также считает что нужно обязательно вакцинировать иностранных граждан. А врач и телеведущий Александр Мясников уверен в том, что вопрос, делать или нет прививку от коронавируса, не должен быть личным делом каждого. Особенно если речь идет о стремлении создать коллективный иммунитет, отмечает ИА «НСН».