Столичным агрегаторам такси запретили нанимать водителей с иностранными правами

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Агрегаторам такси в Москве поступило требование от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) прекратить подключение водителей с иностранными правами.

Решение было принято в связи с тем, что за последний год инспекторы выявили в столице более 1,7 тысячи случаев, когда иностранные таксисты с опытом вождения менее трех лет принимали заказы от крупных сервисов.

Теперь же работать в такси можно только при наличии российских или киргизских водительских прав. Разрешено также работать с правами тех стран, где русский язык является официальным. Стаж вождения обязательно должен быть не менее трех лет.

Отмечается, что в случае нарушения новых требований, инспекция будет вынуждена обращаться в прокуратуру. Кроме того, с 1 августа в Москве заработает система анализа работы таксистов. Каждому водителю присвоят уникальный ID, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.