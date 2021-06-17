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Столичным агрегаторам такси запретили нанимать водителей с иностранными правами
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичным агрегаторам такси запретили нанимать водителей с иностранными правами

Полина Долганова

Город

Агрегаторам такси в Москве поступило требование от Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) прекратить подключение водителей с иностранными правами.

Решение было принято в связи с тем, что за последний год инспекторы выявили в столице более 1,7 тысячи случаев, когда иностранные таксисты с опытом вождения менее трех лет принимали заказы от крупных сервисов.

Теперь же работать в такси можно только при наличии российских или киргизских водительских прав. Разрешено также работать с правами тех стран, где русский язык является официальным. Стаж вождения обязательно должен быть не менее трех лет.

Отмечается, что в случае нарушения новых требований, инспекция будет вынуждена обращаться в прокуратуру. Кроме того, с 1 августа в Москве заработает система анализа работы таксистов. Каждому водителю присвоят уникальный ID, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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