Место встречи трех славянских племен: что нужно знать о Волоколамске

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Волоколамск является одним из самых древних городов Московской области. Упоминания о нем впервые встречаются в летописях 1135 года.

Именно этот город стал местом, где «встретились» три славянских племени: вятичи, кривичи и новгородские словене. Вместе они образовали единый народ. Современный Волоколамск представляет собой определенный рай для археологов, которые продолжают делать различные находки. Все это также манит в город туристов.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут слушателям о том, для чего славяне запекали в печи детей, о крылатых хранителях Волоколамского кремля, героях Великой Отечественной войны из этого города и многом другом, отмечает РИАМО.

Новые выпуски подкаста доступны слушателям в любом удобном им приложении — от YouTube до сайта о туризме в Московской области «Путь-дорога».