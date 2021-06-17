Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Место встречи трех славянских племен: что нужно знать о Волоколамске
Фото: public domain

Место встречи трех славянских племен: что нужно знать о Волоколамске

Елена Фролова

Развлечения

Волоколамск является одним из самых древних городов Московской области. Упоминания о нем впервые встречаются в летописях 1135 года.

Именно этот город стал местом, где «встретились» три славянских племени: вятичи, кривичи и новгородские словене. Вместе они образовали единый народ. Современный Волоколамск представляет собой определенный рай для археологов, которые продолжают делать различные находки. Все это также манит в город туристов.

В новом выпуске подкаста «Путь-дорога» ведущие Герман Иванов и Лена Твердая расскажут слушателям о том, для чего славяне запекали в печи детей, о крылатых хранителях Волоколамского кремля, героях Великой Отечественной войны из этого города и многом другом, отмечает РИАМО.

Новые выпуски подкаста доступны слушателям в любом удобном им приложении — от YouTube до сайта о туризме в Московской области «Путь-дорога».

Читайте также:
Московская областьВолоколамсктуризм
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте