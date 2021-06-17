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Стало известно, сколько сохраняются антитела после прививки «ЭпиВакКороной»
SMOL6741.JPG / Фото: Владимир Смоляков «Вечерняя Москва»

Стало известно, сколько сохраняются антитела после прививки «ЭпиВакКороной»

Полина Долганова

Общество

Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов рассказал, на протяжении какого времени в организме сохраняются антитела после прививки от коронавируса российским препаратом «ЭпиВакКорона».

По его словам, после применения вакцины антитела выделяются через девять месяцев более чем у 50 процентов добровольцев. Через три и шесть месяцев — у 100 процентов.

В эфире телеканала «Россия 24» специалист уточнил, что согласно доклиническим исследованиям на низких приматах, которые проводились прошлой зимой, антитела могут сохраняться в организме более года.

Напомним, в России одобрены для применения три двухкомпонентные вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Кроме того, используется однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт».

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