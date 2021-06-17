Диетолог Румянцева перечислила самые полезные летние продукты

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Летом важно добавить в рацион питания больше овощей, фруктов и ягод. Для здоровья полезно, если на столе у человека будут персики и абрикосы, баклажаны и кабачки, морковь и огурцы, яблоки, виноград и малина. Так считает врач-эндокринолог, врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ульяна Румянцева.

— Персики обогащены железом, медью, магнием и калием. В них также содержится много каротина и пектинов. Все это положительно сказывается на пищеварении, иммунитете и состоянии кожи. В свою очередь в абрикосах помимо всего прочего содержится много антиоксидантов, — пояснила эксперт.

По ее мнению, кабачки принесут в организм человека порцию калия и магния. Эти витамины оказывают положительное влияние на состояние здоровья человека. Баклажаны особенно нужны тем, у кого повышен уровень холестерина и мочевой кислоты. В них содержатся микроэлементы, способные снизить риск развития атеросклероза.

— Яблоко — не только вкусный фрукт, но и очень полезный из-за высокого содержания в нем клетчатки, витамина С и других антиоксидантов, — добавила Румянцева.

Она также рассказала, что морковь больше остальных овощей насыщена бета-каротином, который нужен организму для кожи, зрения, поддержания функций печени и сердечно-сосудистой системы, отмечает РИАМО.