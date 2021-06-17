Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
ВОЗ призвала запретить женщинам употреблять алкоголь
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

ВОЗ призвала запретить женщинам употреблять алкоголь

Анастасия Волоснова

Общество

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложили запретить женщинам детородного возраста пить алкогольные напитки. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы.

Специалисты указали в документе, что необходимо увеличивать осведомленность населения о последствиях употребления алкоголя. При этом авторы проекта считают, что особое внимание нужно уделить работе с детьми, беременными женщинами и женщинами детородного возраста.

В тексте говорится, что употребление спиртных напитков до и во время беременности может привести к развитию у ребенка тяжелых заболеваний. Кроме того, алкоголь может оказывать негативное влияние как на физическое, так и на психологическое состояние матери.

ВОЗ заключила, что лучшим вариантом стал бы полный отказ женщин от употребления алкогольных напитков. Однако общественность раскритиковала данный проект. Многие пользователи Сети обвинили ВОЗ в сексизме.

Читайте также:
женщиныВОЗалкоголь
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте