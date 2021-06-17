ВОЗ призвала запретить женщинам употреблять алкоголь

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предложили запретить женщинам детородного возраста пить алкогольные напитки. Об этом говорится в проекте Глобального плана действий по борьбе с алкоголем на 2022–2030 годы.

Специалисты указали в документе, что необходимо увеличивать осведомленность населения о последствиях употребления алкоголя. При этом авторы проекта считают, что особое внимание нужно уделить работе с детьми, беременными женщинами и женщинами детородного возраста.

В тексте говорится, что употребление спиртных напитков до и во время беременности может привести к развитию у ребенка тяжелых заболеваний. Кроме того, алкоголь может оказывать негативное влияние как на физическое, так и на психологическое состояние матери.

ВОЗ заключила, что лучшим вариантом стал бы полный отказ женщин от употребления алкогольных напитков. Однако общественность раскритиковала данный проект. Многие пользователи Сети обвинили ВОЗ в сексизме.