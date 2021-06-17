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Девять анимационных видео о Москве появились на сервисе Russpass
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Девять анимационных видео о Москве появились на сервисе Russpass

Иван Юминов

Город

Девять анимационных видео, посвященных истории Москвы и ее достопримечательностям, появились на сервисе Russpass. Об этом сообщили в столичном департаменте информационных технологий в четверг, 17 июня.

Уточняется, что каждое из них длится около двух с половиной минут. Они созданы в стиле супрематизма, материалы подготовлены при участии журналиста и радиоведущего Владимира Раевского.

Пять роликов созданы на основе контента столичного метрополитена, один сюжет посвящен истории создания Парка Горького, еще один ролик расскажет о том, как создавался МХТ им. А. П. Чехова. Видео об одном из символов России — матрешке — позволит узнать, как выглядела ее первая версия и где конкретно в Москве ее создавали.

Помимо этого, пользователи узнают, как поэт Александр Пушкин праздновал мальчишник перед свадьбой. В памятном месте ныне находится мемориальная квартира поэта на Арбате, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

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