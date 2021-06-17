Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Новую развязку построят на пересечении ЦКАД с Волоколамским шоссе
Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Новую развязку построят на пересечении ЦКАД с Волоколамским шоссе

Иван Юминов

Общество
Россия, Московская область, 46К-9012Карта всех событий

Проект развязки ЦКАД на территории Истры получил положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы в четверг, 17 июня.

— Текущим проектом предусмотрено сооружение транспортной развязки на пересечении участка пятого пускового комплекса с Волоколамским шоссе в деревне Высоково Ивановского сельского поселения в Истринском районе Подмосковья для транзита транспорта, — рассказали в организации.

Уточняется, что в рамках проекта построят трехпролетный путепровод длиной 94,19 метра над ЦКАД. Кроме того, развязку оборудуют наружным освещением.

Также в пределах полосы отвода сделают автобусные остановки и парковку для здания ГИБДД, отмечается на сайте ведомства.

Читайте также:
Истратранспортная развязкаЦКАД
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте