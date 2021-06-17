Новую развязку построят на пересечении ЦКАД с Волоколамским шоссе

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Россия, Московская область, 46К-9012 Карта всех событий

Проект развязки ЦКАД на территории Истры получил положительное заключение. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы в четверг, 17 июня.

— Текущим проектом предусмотрено сооружение транспортной развязки на пересечении участка пятого пускового комплекса с Волоколамским шоссе в деревне Высоково Ивановского сельского поселения в Истринском районе Подмосковья для транзита транспорта, — рассказали в организации.

Уточняется, что в рамках проекта построят трехпролетный путепровод длиной 94,19 метра над ЦКАД. Кроме того, развязку оборудуют наружным освещением.

Также в пределах полосы отвода сделают автобусные остановки и парковку для здания ГИБДД, отмечается на сайте ведомства.