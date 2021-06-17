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Умер индийский актер из фильма «Танцор диско» Чандрашекхар
Фото: Танцор диско

Умер индийский актер из фильма «Танцор диско» Чандрашекхар

Иван Юминов

В мире

Индийский актер Чандрашекхар скончался в возрасте 98 лет в Мумбае. Об этом стало известно в четверг, 17 июня.

Уточняется, что причиной смерти стали заболевания, вызванные возрастом, сообщает издание India Today со ссылкой на родственников актера.

Чандрашекхар родился в 1922 году. За свою карьеру он снялся в 172 фильмах. Наиболее популярную роль он сыграл в картине «Танцор диско» в качестве мэра Рави Ханделвала. Кроме того, он снялся в фильмах «Ворота Индии», «Суранг» и «Джахан Ара». Последний раз на экранах Чандрашекхар появился 21 год назад в фильме «Случайная свидетельница».

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