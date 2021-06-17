Врач рассказал, как отличить тепловой удар от коронавируса

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Для начальной стадии заболевания COVID-19 характерна определенная симптоматика. Последствия же теплового удара — это в первую очередь резкое ухудшение самочувствия. Хотя в обоих случаях может наблюдаться похожее недомогание, в том числе головная боль и слабость. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-терапевт Александр Барвинский.

— Если это коронавирус, то в подавляющем большинстве случаев будет характерная симптоматика. Это признаки респираторного заболевания — кашель, боль в горле, может быть насморк. Это уже первый повод, чтобы задуматься не о тепловом ударе, а о вирусной инфекции. Плюс характерный симптом — исчезновение запахов. Оно может быть частичным, не всегда полное. Тепловой удар — это резкое ухудшение самочувствия. И в целом прямая взаимосвязь между пребыванием на солнце и наступлением этой симптоматики, — отметил медик.

По мнению собеседника «ВМ», если у человека все же наблюдается тепловой удар, нужно сразу оказать ему помощь: отвести в прохладное место, охладить голову и заднюю часть шеи (там сосуды проходят наиболее поверхностно), заставить пить много воды.

По словам Барвинского, существует несколько форм теплового удара — легкая, средняя и тяжелая. При второй, помимо головной боли и недомогания, у человека наблюдаются тошнота и полуобморочное состояние. Как уточнил врач-терапевт, в таких случаях и тем более при тяжелой форме стоит незамедлительно вызывать скорую.