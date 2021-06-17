Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Врач рассказал, как отличить тепловой удар от коронавируса
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Врач рассказал, как отличить тепловой удар от коронавируса

Юлия Евграфова

Общество

Для начальной стадии заболевания COVID-19 характерна определенная симптоматика. Последствия же теплового удара — это в первую очередь резкое ухудшение самочувствия. Хотя в обоих случаях может наблюдаться похожее недомогание, в том числе головная боль и слабость. Об этом «Вечерней Москве» сообщил врач-терапевт Александр Барвинский.

— Если это коронавирус, то в подавляющем большинстве случаев будет характерная симптоматика. Это признаки респираторного заболевания — кашель, боль в горле, может быть насморк. Это уже первый повод, чтобы задуматься не о тепловом ударе, а о вирусной инфекции. Плюс характерный симптом — исчезновение запахов. Оно может быть частичным, не всегда полное. Тепловой удар — это резкое ухудшение самочувствия. И в целом прямая взаимосвязь между пребыванием на солнце и наступлением этой симптоматики, — отметил медик.

По мнению собеседника «ВМ», если у человека все же наблюдается тепловой удар, нужно сразу оказать ему помощь: отвести в прохладное место, охладить голову и заднюю часть шеи (там сосуды проходят наиболее поверхностно), заставить пить много воды.

По словам Барвинского, существует несколько форм теплового удара — легкая, средняя и тяжелая. При второй, помимо головной боли и недомогания, у человека наблюдаются тошнота и полуобморочное состояние. Как уточнил врач-терапевт, в таких случаях и тем более при тяжелой форме стоит незамедлительно вызывать скорую.

Читайте также:
тепловой ударЭксклюзивы «Вечерней Москвы»коронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте