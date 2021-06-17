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Тело девушки с ножевыми ранениями нашли на берегу реки Ока в Подмосковье
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Тело девушки с ножевыми ранениями нашли на берегу реки Ока в Подмосковье

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Московская область, городской округ Ступино Карта всех событий

СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела молодой девушки на берегу реки Ока. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Инцидент произошел на территории Ступинского округа. По словам представителя ведомства, 12 июня отдыхающие нашли тело девушки с ножевыми ранениями в области живота и груди.

Выяснилось, что жертва была гражданкой Узбекистана 1994 года рождения. Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.

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