Тело девушки с ножевыми ранениями нашли на берегу реки Ока в Подмосковье
Россия, Московская область, городской округ Ступино Карта всех событий
СК возбудил уголовное дело после обнаружения тела молодой девушки на берегу реки Ока. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Инцидент произошел на территории Ступинского округа. По словам представителя ведомства, 12 июня отдыхающие нашли тело девушки с ножевыми ранениями в области живота и груди.
Выяснилось, что жертва была гражданкой Узбекистана 1994 года рождения. Следователи в настоящее время выясняют все обстоятельства произошедшего.
Читайте также: