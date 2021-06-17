Число ДТП с электросамокатами в России в 2021 году выросло почти на 200 процентов

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

С января по май нынешнего года в России произошло 112 ДТП с электросамокатами. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, прирост числа таких аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 195 процентов.

В частности, на территории Москвы таких ДТП зафиксировали 24, в Санкт-Петербурге — 22, в Краснодарском крае — 12. Еще семь аварий произошли в Татарстане, а также шесть — в Свердловской области.

За пять месяцев эти аварии унесли жизни двух человек, пишет «МВД Медиа».