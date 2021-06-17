Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Число ДТП с электросамокатами в России в 2021 году выросло почти на 200 процентов
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Число ДТП с электросамокатами в России в 2021 году выросло почти на 200 процентов

Юлия Павлушова

Происшествия

С января по май нынешнего года в России произошло 112 ДТП с электросамокатами. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, прирост числа таких аварий по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил почти 195 процентов.

В частности, на территории Москвы таких ДТП зафиксировали 24, в Санкт-Петербурге — 22, в Краснодарском крае — 12. Еще семь аварий произошли в Татарстане, а также шесть — в Свердловской области.

За пять месяцев эти аварии унесли жизни двух человек, пишет «МВД Медиа».

Читайте также:
ДТПИрина Волкэлектросамокаты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

«Муси-пуси» победит коронавирус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Игорь Войстратенко
Игорь Войстратенко

Сроки проверок сократят вдвое

Все мнения
О проекте