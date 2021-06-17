Музей Есенина пригласил горожан на экскурсии «На московских изогнутых улицах»

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В рамках Параллельной программы книжного фестиваля «Красная площадь» 19 и 20 июня Московский государственный музей С. А. Есенина приглашает жителей и гостей столицы принять участие в экскурсиях «На московских изогнутых улицах».

Участники прогулок пройдутся по улицам и переулкам Замоскворечья: Большому Строченовскому переулку, улицам Зацепа и Валовой, Стремянному переулку, улице Щипок. Им предстоит узнать историю этих улиц и увидеть исторические здания начала XIX века — Солодовниковскую богадельню и Александровскую больницу Московского купеческого общества для хронических и неизлечимых больных.

В Стремянном переулке и на улице Зацепа сохранились удивительные постройки Мужского и Женского коммерческого училища и Коммерческого института имени цесаревича Алексея. На улице Щипок экскурсанты увидят мясную лавку купца Крылова — в этой лавке поэт проработал целую неделю. О быте и нравах купеческой Москвы слушатели узнают в Большом Строченовском переулке.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.