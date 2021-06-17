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Учимся креативно мыслить: столичных школьников приглашают на онлайн-семинары
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Учимся креативно мыслить: столичных школьников приглашают на онлайн-семинары

Марьяна Шевцова

Город

Серия развивающих занятий подготовлена командой тренеров Московского центра развития кадрового потенциала образования. Под руководством профессиональных коучей в июне московские школьники в дистанционном формате прокачают навыки ведения переговоров и освоят новые инструменты для достижения поставленных целей. В процессе работы участники смогут задавать вопросы и получить ответы от тренеров.

19 июня на онлайн-тренинге «Развитие гибких навыков (soft skills): креативное мышление» школьники узнают, как развить свои креативные способности и научиться генерировать яркие идеи. В ходе занятия тренер представит возможности развития креативного мышления каждого участника с использованием определенных техник.

Научиться снимать как профессиональный фотограф можно будет на мастер-классе 26 июня «Секреты мобильной фотоохоты». Тренер расскажет не только о том, какие приемы используют для получения красивого городского пейзажа, но и поделится интересными лайфахами по обработке фото на смартфоне.

Помимо этого, в июле также пройдет цикл интерактивных занятий, где школьники познакомятся с новыми сервисами по самопрезентации, побывают на виртуальной экскурсии, изучат техники запоминания больших объемов информации, а также получат возможность освоить метод к осознанному выбору профессии.

Посмотреть полную афишу, а также зарегистрироваться на понравившееся мероприятие можно на сайте Московского центра развития кадрового потенциала образования.

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