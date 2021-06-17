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МИД РФ обвинило Киев в уклонении от диалога с ДНР и ЛНР
Фото: МИД РФ

МИД РФ обвинило Киев в уклонении от диалога с ДНР и ЛНР

Анастасия Волоснова

Политика

Киев уклоняется от прямого диалога с Донецкой народной республикой (ДНР) и Луганской народной республикой (ЛНР). Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 17 июня.

Захарова отметила, что Минским соглашениям противоречит указ президента Украины Владимира Зеленского об урегулировании ситуации на востоке страны.

— Там не только нет упоминаний об особом статусе Донбасса, но фактически предлагаются люстрация, «зачистка» региона от русскоязычных граждан, а вместо амнистии – бессрочные дела против ополченцев в международных судах, — подчеркнула Захарова.

По ее словам, 9 июня безрезультатно завершилось заседание контактной группы из-за ухода Украины от прямого диалога с ЛНР и ДНР, говорится на сайте МИД РФ.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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