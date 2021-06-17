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Девушка содержала притон в центре Москвы под видом массажного салона
Фото: sudak.rk.gov.ru

Девушка содержала притон в центре Москвы под видом массажного салона

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, улица Петровка Карта всех событий

Столичные полицейские задержали 29-летнюю девушку, которая подозревается в организации притона для занятия проституцией в центре столицы. Об этом в четверг, 17 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЦАО.

По данным ведомства, в одном из домов на улице Петровка под видом массажного салона девушки оказывают за деньги интимные услуги. В результате силовики задержали десять девушек в возрасте от 18 до 30 лет. Все они оказались приезжими.

Также в ходе обысков правоохранители изъяли из помещения 140 тысяч рублей наличными.

Одна из девушек, которой было 29 лет, оказалась администратором заведения. Она следила за работой своих «подопечных», подбирала клиентов и контролировала финансовые вопросы. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье «Организация занятия проституцией». Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

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