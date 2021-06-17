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Москва, Петербург и Подмосковье названы регионами с тяжелой ситуацией по COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москва, Петербург и Подмосковье названы регионами с тяжелой ситуацией по COVID-19

Иван Юминов

Общество

Наибольший рост числа случаев коронавируса отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 17 июня.

— Общая доля этих трех субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточных заболевших составляет 60 процентов, — рассказала руководитель ведомства.

Наибольший прирост заболеваемости, по словам Поповой, наблюдается у людей в возрастных группах 18–29 лет и 30–49 лет. Кроме того, охват иммунизацией трудоспособного населения в России недостаточен, приводит ее слова Интерфакс.

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