Москва, Петербург и Подмосковье названы регионами с тяжелой ситуацией по COVID-19

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Наибольший рост числа случаев коронавируса отмечается в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 17 июня.

— Общая доля этих трех субъектов в количестве зарегистрированных ежесуточных заболевших составляет 60 процентов, — рассказала руководитель ведомства.

Наибольший прирост заболеваемости, по словам Поповой, наблюдается у людей в возрастных группах 18–29 лет и 30–49 лет. Кроме того, охват иммунизацией трудоспособного населения в России недостаточен, приводит ее слова Интерфакс.