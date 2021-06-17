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Попова предложила ввести обязательную вакцинацию ряда граждан от COVID-19 в регионах
Фото: Пресс-служба Совфеда

Попова предложила ввести обязательную вакцинацию ряда граждан от COVID-19 в регионах

Анастасия Волоснова

Общество

В регионах России нужно ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

По ее словам, обязательная вакцинация должна коснуться россиян, которые часто контактируют с людьми.

— В первую очередь для тех категорий, которые связаны с постоянным контактом с людьми, — нужно защитить самих работников и людей, которым они оказывают услуги и реализуют товары, — заявила Попова.

Она добавила, что мера позволит снизить число случаев коронавируса. Попова уточнила, что введение обязательной вакцинации и контроль ситуации с COVID-19 являются полномочиями главных государственных врачей в субъектах РФ, пишет ТАСС.

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