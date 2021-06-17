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Роскомнадзор ограничил использование двух сервисов VPN в России
Фото: Pixabay

Роскомнадзор ограничил использование двух сервисов VPN в России

Анастасия Волоснова

Технологии

В России ограничили использование сервисов VyprVPN и Opera VPN, которые позволяют обходить блокировки интернет-ресурсов. Об этом говорится на сайте Роскомнадзора в четверг, 17 июня.

В ведомстве пояснили, что сервисы позволяли обходить ограничения доступа к детской порнографии, суицидальному, пронаркотическому и другому контенту, который является запрещенным в России.

Роскомнадзор уточнил, что угрозу в VyprVPN и Opera VPN увидело правительство. При этом компании, которые используют VPN в «технологических процессах», смогут пользоваться сервисами, так как они нужны корпорациям в работе.

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