«Помолодел лет на 10»: Сергей Жигунов отдохнул в Крыму с женой

Фото: instagram/zhigunov_sergey

Российский актер Сергей Жигунов продолжает путешествовать со своей супругой, журналисткой Викторией Ворожбит. Теперь влюбленные отдыхают в Крыму. Об этом супруга актера рассказала в Instagram.

Поездку пара приурочила к 49-летию Виктории Ворожбит. В честь праздника они покорили гору Ай-Петри. Журналистка опубликовала фотографию с мужем с места событий.

— Мой день прошел над облаками в компании добрых друзей, которые прилетели с нами. Спасибо всем, кто написал, позвонил, поздравил. Пусть любые беды минуют вас, а рядом будут только близкие и родные люди, — написала она.

Поклонники звезд отметили, что после вступления в брак Сергей Жигунов изменился в лучшую сторону — стал чаще улыбаться и помолодел.

«Так выглядит счастье»; «Сережа помолодел лет на десять! Сразу видно — мужчину любят»; «Молодые, солнечные, счастливые», — написали комментаторы.