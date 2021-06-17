Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Помолодел лет на 10»: Сергей Жигунов отдохнул в Крыму с женой
Фото: instagram/zhigunov_sergey

«Помолодел лет на 10»: Сергей Жигунов отдохнул в Крыму с женой

Юлия Павлушова

Общество

Российский актер Сергей Жигунов продолжает путешествовать со своей супругой, журналисткой Викторией Ворожбит. Теперь влюбленные отдыхают в Крыму. Об этом супруга актера рассказала в Instagram.

Поездку пара приурочила к 49-летию Виктории Ворожбит. В честь праздника они покорили гору Ай-Петри. Журналистка опубликовала фотографию с мужем с места событий.

— Мой день прошел над облаками в компании добрых друзей, которые прилетели с нами. Спасибо всем, кто написал, позвонил, поздравил. Пусть любые беды минуют вас, а рядом будут только близкие и родные люди, — написала она.

Поклонники звезд отметили, что после вступления в брак Сергей Жигунов изменился в лучшую сторону — стал чаще улыбаться и помолодел.

«Так выглядит счастье»; «Сережа помолодел лет на десять! Сразу видно — мужчину любят»; «Молодые, солнечные, счастливые», — написали комментаторы.

Читайте также:
супругиСергей Жигуновактер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте