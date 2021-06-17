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Северный вестибюль станции метро «Калужская» частично закроют с 19 июня по 4 сентября
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Северный вестибюль станции метро «Калужская» частично закроют с 19 июня по 4 сентября

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, метро Калужская Карта всех событий

Северный вестибюль станции метро «Калужская» частично закроют с 19 июня по 4 сентября. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 17 июня.

— Мы строим здесь удобную пересадку на новую станцию «Воронцовская» БКЛ, — рассказали в ведомстве.

Так, в рабочие дни с 07:00 до 10:00 северный вестибюль будет работать только на выход, а южный — в обычном режиме. Кроме того, с понедельника по четверг с 17:00 до 20:00 северный вестибюль будет открыт только на вход, а в пятницу — с 16:00 до 20:00.

Южный вестибюль при этом продолжит работу в обычном режиме, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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