В МИД РФ сообщили, что Москва планирует сотрудничать с Минском по «ЭпиВакКороне»

Фото: МИД РФ

Россия рассчитывает на продолжение сотрудничества с Белоруссией по вакцине от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом говорится на сайте МИД РФ в четверг, 17 июня.

В ведомстве напомнили, что Россия направляла в Белоруссию наборы тест-систем, средства защиты и другие медицинские материалы. Кроме того, жители республики приняли участие в тестировании «Спутника V», после чего препарат зарегистрировали в стране, начали использовать и производить.

В рамках совместной борьбы с коронавирусом Россия рассчитывает на сотрудничество с Белоруссией по «ЭпиВакКороне», как ранее сотрудничала по «Спутнику V», говорится на сайте.