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Супруг Ксении Бородиной опроверг сплетни о романе с Татой Блюменкранц
Фото: instagram/zimamoscow

Супруг Ксении Бородиной опроверг сплетни о романе с Татой Блюменкранц

Юлия Павлушова

Общество

Супруг российской телеведущей Ксении Бородиной, бизнесмен Курбан Омаров высказался о слухах, которые появились после его встречи с экс-участницей шоу «Дом 2» Татой Блюменкранц.

Кадры со «свидания» бизнесмена и девушки попали в Сеть. Однако мужчина отрицает грязные сплетни и уверяет, что с девушкой его связывают исключительно деловые отношения. Ответ ненавистникам он опубликовал в «сторис» своего Instagram.

Супруг Ксении Бородиной опроверг сплетни о романе с Татой БлюменкранцФото: Instagram.com/zimamoscow

— Наш креативный продюсер позвал меня на встречу для обсуждения нового проекта, где ведущей будет Тата Блюменкранц. Пока мы занимались своими делами, девушка, сидящая с парнем сзади, занималась моими, — сказал Курбан Омаров.

Бизнесмен пообещал найти авторов видео и призвать их к ответу. Также он попросил поклонников не верить слухам о его «похождениях».

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