Хиромант рассказал о характере Джо Байдена

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Президент США Джо Байден является многогранной и незаурядной личностью. Об этом заявил хиромант Борис Акимов, который взглянул на руку американского политика.

Ладонь 78-летнего главы государства сфотографировали папарацци в Женеве перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Бориса Акимова, у Джо Байдена очень длинная «линия жизни», а также хороший «фон Венеры» — он доказывает, что политик будет полон энергией и сил до глубоких лет.

Вместе с тем «линия удачи» у Джо Байдена прерывистая. Из-за этого президент неоднократно попадал в тяжелые ситуации — прошел через тяжелую операцию, а также попал в аварию, в которой у него погибли жена и дочь.

«Линия сердца» на руке американского лидера указывает на то, что он примерный семьянин и порядочный человек. Однако она же предупреждает, что у него есть потенциальная зависимость от алкоголя, сообщает News.ru.