Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Хиромант рассказал о характере Джо Байдена
Фото: whitehouse

Хиромант рассказал о характере Джо Байдена

Юлия Павлушова

Общество

Президент США Джо Байден является многогранной и незаурядной личностью. Об этом заявил хиромант Борис Акимов, который взглянул на руку американского политика.

Ладонь 78-летнего главы государства сфотографировали папарацци в Женеве перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Бориса Акимова, у Джо Байдена очень длинная «линия жизни», а также хороший «фон Венеры» — он доказывает, что политик будет полон энергией и сил до глубоких лет.

Вместе с тем «линия удачи» у Джо Байдена прерывистая. Из-за этого президент неоднократно попадал в тяжелые ситуации — прошел через тяжелую операцию, а также попал в аварию, в которой у него погибли жена и дочь.

«Линия сердца» на руке американского лидера указывает на то, что он примерный семьянин и порядочный человек. Однако она же предупреждает, что у него есть потенциальная зависимость от алкоголя, сообщает News.ru.

хиромантияДжо Байденастрология
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте