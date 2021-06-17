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Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября
Фото: Администрация президента РФ

Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября

Анастасия Волоснова

Политика

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении даты выборов в Госдуму. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля в среду, 17 июня.

В соответствии с указом президента выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ нового созыва пройдут 19 сентября 2021 года.

При этом указ вступит в силу со дня его официального опубликования, пишет РИА Новости.

Напомним, одновременно с выборами в Госдуму в России планируют проводить региональные и муниципальные выборы.

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