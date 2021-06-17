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Борис Корчевников рассказал о сложных отношениях с отцом
Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Борис Корчевников рассказал о сложных отношениях с отцом

Юлия Павлушова

Общество

Российский телеведущий Борис Корчевников признался, что не общался со своим отцом всю жизнь. Такое заявление он сделал, когда брал интервью у артистки Ирины Грибулиной.

Знаменитости обсуждали отношения с родителями. Борис Корчевников заявил, что в его воспитании отец не участвовал. Вячеслав Орлов, который был директором Московского драматического театра имени Пушкина, был человеком влиятельным, но холодным.

— Бог его знает. Мужчин, которые когда-то отказались от своих детей, что у них там, внутри — на сердце и на душе, — сказал Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека».

Артист добавил, что папа смотрел на него издалека годами.

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