Борис Корчевников рассказал о сложных отношениях с отцом

Фото: instagram.com/b.korchevnikov

Российский телеведущий Борис Корчевников признался, что не общался со своим отцом всю жизнь. Такое заявление он сделал, когда брал интервью у артистки Ирины Грибулиной.

Знаменитости обсуждали отношения с родителями. Борис Корчевников заявил, что в его воспитании отец не участвовал. Вячеслав Орлов, который был директором Московского драматического театра имени Пушкина, был человеком влиятельным, но холодным.

— Бог его знает. Мужчин, которые когда-то отказались от своих детей, что у них там, внутри — на сердце и на душе, — сказал Борис Корчевников в эфире программы «Судьба человека».

Артист добавил, что папа смотрел на него издалека годами.