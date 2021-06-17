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Движение трамваев на 3-й Владимирской улице восстановлено
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Движение трамваев на 3-й Владимирской улице восстановлено

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, 3-я Владимирская улица Карта всех событий

Движение трамваев на участке от 3-й Владимирской улицы до Новогиреева в Москве восстановлено. Об этом вечером четверга, 17 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее 17 июня трамваи № 36 и 37 по техническим причинам ходили с задержками. Кроме того, временно были изменены маршруты – трамваи ходили только до 3-й Владимирской улицы.

К настоящему времени движение трамваев на данном участке восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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