Площадь пожара на востоке Москвы выросла до тысячи квадратных метров

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, 2-я Вольская улица, 34 Карта всех событий

Площадь пожара в здании металлобазы на востоке Москвы увеличилась до тысячи квадратных метров. Об этом вечером четверга, 17 июня, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.

Ранее сообщалось о пожаре по адресу 2-я Вольская улица, дом 34. По словам работников металлобазы, в здании находится тара с масляными отходами. Угрозы распространения огня нет.

По уточненным данным, загорелись металлические отходы и холодильники на открытой площадке.