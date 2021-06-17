Площадь пожара на востоке Москвы выросла до тысячи квадратных метров
Россия, Москва, 2-я Вольская улица, 34 Карта всех событий
Площадь пожара в здании металлобазы на востоке Москвы увеличилась до тысячи квадратных метров. Об этом вечером четверга, 17 июня, рассказал источник «ВМ» в столичных экстренных службах.
Ранее сообщалось о пожаре по адресу 2-я Вольская улица, дом 34. По словам работников металлобазы, в здании находится тара с масляными отходами. Угрозы распространения огня нет.
По уточненным данным, загорелись металлические отходы и холодильники на открытой площадке.
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