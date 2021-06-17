Движение автобусов на улице Софьи Ковалевской восстановлено
Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской Карта всех событий
Движение автобусов на улице Софьи Ковалевской в Северном административном округе Москвы восстановлено. Об этом вечером четверга, 17 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.
Ранее 17 июня стало известно, что автобусы № 92, 284 и м10 следовали по измененному маршруту.
К настоящему времени движение автобусов на улице Софьи Ковалевской восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
Читайте также: