Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской Карта всех событий

Движение автобусов на улице Софьи Ковалевской в Северном административном округе Москвы восстановлено. Об этом вечером четверга, 17 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее 17 июня стало известно, что автобусы № 92, 284 и м10 следовали по измененному маршруту.

К настоящему времени движение автобусов на улице Софьи Ковалевской восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».