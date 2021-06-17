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Движение автобусов на улице Софьи Ковалевской восстановлено
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Движение автобусов на улице Софьи Ковалевской восстановлено

Татьяна Плотникова

Город
Россия, Москва, улица Софьи Ковалевской Карта всех событий

Движение автобусов на улице Софьи Ковалевской в Северном административном округе Москвы восстановлено. Об этом вечером четверга, 17 июня, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Ранее 17 июня стало известно, что автобусы № 92, 284 и м10 следовали по измененному маршруту.

К настоящему времени движение автобусов на улице Софьи Ковалевской восстановлено, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

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