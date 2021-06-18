Звезда «Бриджертонов» прокомментировал слухи о съемках в «бондиане»

Фото: kinopoisk.ru

Британский актер Реге-Жан Пейдж (Regé-Jean Page), известный по роли в сериале «Бриджертоны», прокомментировал сообщения о том, что ему предстоит сыграть роль Джеймса Бонда в следующем фильме знаменитой кинофраншизы.

По данным британских букмекеров, Пейдж существенно превосходит других претендентов на роль агента 007, среди которых называют Тома Харди, Джеймса Нортона, Люка Эванса и Идриса Эльбу.

Однако Пейдж развеял слухи о предстоящих съемках в «бондиане», подчеркнув, что они не имеют к нему ни малейшего отношения, а вопрос о контракте не поднимался ни на одной встрече.

Актер отметил, что это лишь очередная тема для обсуждения, хотя и признал, что ему это льстит, сообщает Daily Express.

Ранее Дэниел Крэйг, сыгравший Джеймса Бонда в четырех фильмах, рассказал, какую роль ему хотелось исполнить на заре карьеры.