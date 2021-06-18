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Вагоны с углем сошли с рельсов на станции Бекасово на юго-западе Москвы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Вагоны с углем сошли с рельсов на станции Бекасово на юго-западе Москвы

Татьяна Плотникова

Происшествия
Россия, Большое кольцо Московской железной дороги, станция Бекасово-Сортировочное Карта всех событий

Несколько вагонов с углем сошли с рельсов на станции Бекасово Московской железной дороги (МЖД) в Троицком административном округе. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказал источник «ВМ» в экстренных службах столицы.

В результате происшествия один вагон опрокинулся, еще два сошли с рельсов.

Подробности инцидента устанавливаются.

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