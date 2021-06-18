Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в краже из комиссионки

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Домодедово задержали мужчину по подозрению в краже из комиссионного магазина. Об этом в пятницу, 18 июня, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

Как уточняет ведомство, злоумышленник попытался сдать в магазин сварочный аппарат. Когда продавец отвлекся, мужчина забрал со стеллажа ноутбук и положил его в свой пакет. После отказа в приеме сварочного аппарата подозреваемый покинул магазин с украденным гаджетом.

Благодаря записям камер видеонаблюдения личность злоумышленника была установлена, в течение дня его задержали. Однако к этому времени мужчина успел продать ноутбук и потратить полученные за него деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый заключен под стражу, сообщает «МВД Медиа».