Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Терапевт рассказала, как восполнить дефицит антиоксидантов
Фото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Терапевт рассказала, как восполнить дефицит антиоксидантов

Анастасия Колоскова

Общество

Врач-терапевт, диетолог нутрициолог Мария Черняева рассказала, кто из людей испытывает наибольшую потребность в антиоксидантах и объяснила, что лето как нельзя лучше подходит для того, чтобы насытить ими организм.

Как отметила специалист, антиоксидантами, защищающими организм человека от свободных радикалов, являются витамины группы С, витамины А, витамин Е и каротиноиды. Она подчеркнула, что получать их нужно не из искусственных добавок, а из пищи. По словам врача, больше количество антиоксидантов содержат свежие овощи и фрукты, поэтому в теплое время года необходимо их регулярное употребление. Это особенно важно для тех категорий людей, у кого наблюдается дефицит антиоксидантов, заметила диетолог.

— Это, прежде всего, курильщики, это люди, чья работа связана с частыми перелетами, те, кто работает с вредными веществами, а также люди с лишним весом и те, у кого не очень сбалансированное питание — в рационе один фастфуд, жирная пища, — пояснила Черняева в эфире радио Sputnik.

Она рассказала, что в этом вопросе следует соблюдать баланс. По словам врача, переизбыток антиоксидантов тоже вреден, так как при полном отсутствии в организме свободных радикалов иммунитет человека не будет выполнять свою основную функцию — бороться с негативными факторами.

Читайте также:
антиоксидантывитаминыврач
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте