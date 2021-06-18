Терапевт рассказала, как восполнить дефицит антиоксидантов

Фото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Врач-терапевт, диетолог нутрициолог Мария Черняева рассказала, кто из людей испытывает наибольшую потребность в антиоксидантах и объяснила, что лето как нельзя лучше подходит для того, чтобы насытить ими организм.

Как отметила специалист, антиоксидантами, защищающими организм человека от свободных радикалов, являются витамины группы С, витамины А, витамин Е и каротиноиды. Она подчеркнула, что получать их нужно не из искусственных добавок, а из пищи. По словам врача, больше количество антиоксидантов содержат свежие овощи и фрукты, поэтому в теплое время года необходимо их регулярное употребление. Это особенно важно для тех категорий людей, у кого наблюдается дефицит антиоксидантов, заметила диетолог.

— Это, прежде всего, курильщики, это люди, чья работа связана с частыми перелетами, те, кто работает с вредными веществами, а также люди с лишним весом и те, у кого не очень сбалансированное питание — в рационе один фастфуд, жирная пища, — пояснила Черняева в эфире радио Sputnik.

Она рассказала, что в этом вопросе следует соблюдать баланс. По словам врача, переизбыток антиоксидантов тоже вреден, так как при полном отсутствии в организме свободных радикалов иммунитет человека не будет выполнять свою основную функцию — бороться с негативными факторами.