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Россияне выбрали три самых популярных направления внутреннего туризма
Алтай

Россияне выбрали три самых популярных направления внутреннего туризма

Полина Долганова

Общество

В тройку лидеров по количеству туристов к летнему сезону 2021 года вошли Республика Алтай, а также Ставропольский и Краснодарский края. Информация следует из совместного исследования сервисов Сбер-ЮKassa и 2ГИС.

Так, доля туристов от общего количества пользователей сервиса 2ГИС на Алтае составила 70 процентов, 61 процент в Ставропольском крае и 54 процента — в Краснодарском.

— При этом в отдельных городах черноморского побережья доля гостей выше, чем в среднем по краю — например, в Сочи и Новороссийске 67 и 69 процентов соответственно, — выяснили исследователи.

Кроме того, за прошедшие пять месяцев заметно увеличился спрос на авиа-поездки и путешествия на поезде. Оборот платежей на билеты увеличился в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Россияне также увеличили свои расходы на аренду автомобилей на различных онлайн-сервисах в 1,7 раза, пишет РИА Новости.

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