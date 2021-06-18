Режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков

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Власти Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в восьми районах региона из-за сильных паводков. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

К усложнению паводковой обстановки привели продолжительные интенсивные осадки в районах края. Так, на территории восьми муниципалитетов режим чрезвычайной ситуации вводится с 18 июня. Соответствующий документ подписал глава Забайкалья Александр Осипов.

Власти региона уточняют, что режим ЧС вводится в Могочинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Газимуро-Заводском, Нерчинском, Чернышевском и Шелопугинском районах, а также на территории трех садовых товариществ.

Кроме того, губернатор рекомендовал главам регионов принять необходимые меры по защите жилья граждан от затопления. В Забайкальском крае из-за размыва дорог отрезаны пути в более чем десять населенных пунктов.