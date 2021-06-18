Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков
Фото: Елена Мотренко

Режим ЧС ввели в восьми районах Забайкалья из-за паводков

Полина Долганова

Общество

Власти Забайкалья ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в восьми районах региона из-за сильных паводков. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает пресс-служба регионального правительства.

К усложнению паводковой обстановки привели продолжительные интенсивные осадки в районах края. Так, на территории восьми муниципалитетов режим чрезвычайной ситуации вводится с 18 июня. Соответствующий документ подписал глава Забайкалья Александр Осипов.

Власти региона уточняют, что режим ЧС вводится в Могочинском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Газимуро-Заводском, Нерчинском, Чернышевском и Шелопугинском районах, а также на территории трех садовых товариществ.

Кроме того, губернатор рекомендовал главам регионов принять необходимые меры по защите жилья граждан от затопления. В Забайкальском крае из-за размыва дорог отрезаны пути в более чем десять населенных пунктов.

Читайте также:
сильные паводкиЗабайкальский крайчрезвычайные ситуации
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Раздвоение сознания по-европейски

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Ткнем пальцем в небо с надеждой, что воздаст

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Пройтись не спеша

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Мы можем повторить

Светлана Кос
Светлана Кос

Цена аренды жилья летом не изменится

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Должно ли быть всегда интересно?

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Во всем, конечно, виновата груша

Все мнения
О проекте