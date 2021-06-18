Нумеролог объяснила, как определить способности мужчины по дате его рождения

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Нумеролог Елена Озерова объяснила, как охарактеризовать мужчину исходя из даты, в которую он родился.

1, 10, 19, 28

В эти даты появляются на свет лидеры, поддерживаемые энергией Солнца. Они отличаются независимостью и индивидуальностью и часто строят карьеру. Эти мужчины властны. Часто их девизом по жизни становятся слова «вижу цель — не вижу препятствий». Негативной стороной является склонность к доминированию. Они авторитарны и с нетерпимостью относятся к критике. Будут отличными партнерами, если увидят в спутнице источник мотивации и вдохновения.

2, 11, 20, 29

Этих мужчин питает энергия Луны. Они умело строят отношения и отличаются уравновешенностью и умением слушать. Они часто привлекательны и миролюбивы. Рожденные под этими числами наделены дипломатическими способностями. Построить с ними крепкий союз смогут те, кто будет авторитетным собеседником.

3, 12, 21, 30

Этим числам покровительствует Юпитер. Такие мужчины охотятся за знаниями и впечатлениями. Они обладают острым умом и стремятся докопаться до сути. Рожденные в этот знак являются оптимистами. Их отличает целеустремленность и творческий подход. Разум они ставят выше чувств и не переносят эмоциональное давление.Выстроить с ними отношения получится у тех, кто оценит его ум и образованность.

4, 13, 22, 31

Это мужчины-практики, которыми руководит Раху — лунный узел. У них богатый внутренний мир. Нередко бывают сентиментальными и уязвимыми. Зная о своих слабых сторонах, они прячутся под маской замкнутости и грубости. Рожденные в эти числа любят порядок и стабильность и часто обращают внимание на мелочи.В отношениях с ними нужно избегать критики и неискренности.

5, 14, 23

Этим мужчинам покровительствует Меркурий. Они наделены любознательностью готовы поддержать разговор на любую тему, однако их знания довольно поверхностны. Представители этих чисел нередко уходят в бизнес, так как любятриск и авантюры. Привлечь их внимание можно комплиментами, так как они не могут устоять перед восхищением.

6, 15, 24

Это любители удовольствий, которые не любят себе отказывать. Таковыми их делает Венера. Эти мужчины чувственны и умеют искренне любить. Они ценят комфорт, эстетику и наделены прекрасным чувством юмора. Заинтересовать их можно общностью интересов и готовностью идти на компромиссы.

7, 16, 25

Эти мужчины-мечтатели, витающие в облаках и обладающие творческой натурой. Они обожают путешествовать и любоваться природой. Они пожертвуют физическими удовольствиями ради духовного роста. С ними сможет находиться рядом женщина, которая не будет посягать на его свободу.

8, 17, 26

Это твердые и решительные трудоголики, находящиеся под покровительством Сатурна. При этом они отзывчивы и добры. Их привлекает власть и признание, однако ради этого они не будут идти по головам.Могут быть обидчивы и нетерпимы. Завязать с ними долгосрочные отношения смогут те, кто будет их понимать и оказывать поддержку.

9, 18, 27

Настоящие воины Марса, которых отличает чувство справедливости. Одновременно они чересчур вспыльчивы и легко притягивают неприятности. У этих мужчин сильное либидо. За внешней харизмой часто скрываются нежные и мягкие натуры, сообщает Ftimes.ru.