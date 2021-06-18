Стал известен рацион питания российских футболистов во время Евро-2020

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Футболисты, выступающие за сборную России на Евро-2020, исключили из своего рациона все вредные продукты. Меню спортсменов исследовали сервисы «СберМаркет» и «СберЗдоровье».

Так, игроки питаются по стандартному режиму, который рекомендуется всем людям, желающим сохранить здоровье.

Их завтрак включает кашу из геркулеса, несколько вареных яиц, кусок цельнозернового хлеба и стакан свежевыжатого сока. На обед футболисты едят суп, мясо с овощами и фрукты.

В качестве перекуса они предпочитают кисломолочные продукты — кефир или йогурт. Иногда к ним добавляется выпечка или фрукт.

Ужин сборной состоит их небольшой порции пасты с овощами и десертом в виде фруктов. Напитки, которые в течение дня пьют спортсмены, не содержат газа и сахара.

На сборах перед матчами в рацион спортсменов добавляют большее количество белковых продуктов и протеина. Самымипопулярными из них являются орехи, бобовые и мясо, сообщает ФАН.